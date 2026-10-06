Sube un 3,8% la producción industrial en agosto, sexto mejor dato y 2,2 puntos más que la media nacional

Archivo - Imagen de archivo de la factoria de Renault en Villamuriel de Cerrato. - RENAULT ESPAÑA - Archivo

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Castilla y León subió un 3,8 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior, 2,2 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla y León y encadena deiciséis meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en once comunidades autónomas y se reduce en otras seis. Navarra (+12,7 por ciento), Murcia (+10,6 por ciento) y Andalucía (+7,8 por ciento) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Cataluña y Cantabria con retrocesos de un 7,9 por ciento, 4,7 por ciento y un 3,2 por ciento, respectivamente.

Y en lo que va de año la producción industrial en Castilla y León se ha incrementado un 6,3 por ciento, frente a una subida del 1,4 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la Comunidad un 1,3 por ciento con un incremento del 23,6 por ciento en el caso de los duraderos y un 1,1 por ciento más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 4,7 por ciento;, los bienes intermedios anotaron un 0,9 por ciento menos y los de la energía, un 11,2 por ciento más.