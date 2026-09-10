Sube un 3,8% la producción industrial en julio, octavo mejor dato y 1,2 puntos más que la media nacional

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VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Castilla y León subió un 3,8 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior, 1,2 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,6 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla y León y encadena quince meses de crecimiento.

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) con mayores incrementos y Castilla y León anotó el octavo mejor dato. Sólo cayó en Canarias (-2,5 por ciento).

Y en lo que va de año la producción industrial en Castilla y León se ha incrementado un 6,7 por ciento, frente a una subida del 1,3 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la Comunidad un 3,2% con un descenso del 15%en el caso de los duraderos y un 3% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 9,8%, los bienes intermedios anotaron un 1,5% menos y los de la energía, un 13,4% más.