Sube un 3,8% el salario medio anual en CyL hasta 26.177,28 euros, 3.362,98 inferior que la media

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VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El salario medio anual en Castilla y León alcanzó los 26.177,28 euros en 2024, un 3,8 por ciento más que el del año anterior e inferior al incremento nacional que llegó al 5,3 por ciento hasta los 29.540,26 euros por trabajador.

Esto supone que el salario medio anual en Castilla y León fue 3.362,98 inferior al de la media, según los datos definitivos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial correspondiente al año 2024 y publicada este jueves por el INE.

En concreto Castilla y León ha registrado el quinto salario medio más bajo del país en cifras absolutas. La comunidad autónoma con el salario medio anual más alto fue País Vasco (35.170,28 euros) con Extremadura en el lado opuesto (24.979,44 euros).

Además, Comunidad de Madrid, Cataluña y La Rioja presentaron los mayores aumentos salariales y Cantabria, Principado de Asturias y Castilla y León, los menores.

Por sexos, el salario medio de las mujeres fue de 23.646,70 euros, un 2,3 por ciento más que el año anterior pero de nuevo inferior que la media (26.904,90 euros) mientras que el de los hombres llegó a los 28.609,55 euros, un 4,6 por ciento más que en 2023 pero también menor al nacional (32.057,55 euros).