Sube un 5,5% el coste laboral en CyL y un 5,82% los salarios, por encima de la media

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VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) en Castilla y León subió un 5,49 por ciento en el primer trimestre de 2026 en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 2.891,33 euros, mientras que en España aumentó un 4,9 por ciento hasta los 3.278,01 euros en este caso, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cantabria, País Vasco y Cataluña presentaron los mayores aumentos del coste laboral este trimestre mientras que Principado de Asturias, Illes Balears y Andalucía registraron los menores incrementos.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron en Castilla y León un 5,82 por ciento interanual en términos brutos, más que en España (4,9 por ciento) hasta situarse en una media de 2.094,96 euros por trabajador y mes frente a los 2.403,80 euros del resto del país.

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