Sube un 6,4% la facturación del sector servicios, décimo mejor dato, y un 1,3% la ocupación

Archivo - El comercio de Monzón celebra las rebajas de verano con el 'Shopping night', la noche del viernes - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN - Archivo

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León registró un aumento de su facturación del 6,4 por ciento en junio en relación al mismo mes de 2024, igual que la media nacional, una tasa 2,6 puntos superior en este caso a la del mes anterior, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del décimo mejor dato en la evolución de la facturación del sector servicios del país, que subió en todas las comunidades autónomas aumentaron su cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado en junio respecto al mismo mes de 2024.

Illes Balears (9,2 por ciento), Canarias (8,9 por ciento) y País Vasco (8,8 por ciento) fueron las que más subieron. Por su parte, Extremadura (3,6 por ciento), Galicia (3,6 por ciento) y Andalucía (4,8 por ciento) registraron los menores incrementos.

Por su parte, la ocupación aumentó un 1,3 por ciento en relación con el mes anterior, un 1,1 si se compara con junio de 2024 y un 0,7 de media en lo que va de año.

En el ámbito nacional el índice de empleo en el Sector Servicios de Mercado experimentó una variación del 1,5 en junio en junio respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa fue dos décimas superior a la registrada en mayo.

En todo el país, el índice general de la cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado corregido de efectos estacionales y de calendario experimentó una variación del 5,9 por ciento en junio respecto al mismo mes de 2024. Esta tasa fue dos puntos superior a la registrada en mayo.

La serie original presentó una variación anual del 6,4%, lo que supuso 3,3 puntos por encima de la registrada en mayo.