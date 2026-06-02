Sube un 6,56% la contratación en mayo hasta los 53.459 contratos pero cae un 8,61% respecto a 2025

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VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La contratación subió un 6,56 por ciento en Castilla y León en el mes de mayo de 2026, cuando se firmaron 53.459 contratos, 3.289 más en comparación con el mes anterior, cuando en España aumentaron un 5,20 por ciento, lo que supone 65.423 más en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press, Castilla y León registró el octavo mayor aumento porcentual de la contratación de las comunidades autónomas.

No obstante, la contratación cayó un 8,61 por ciento respecto al mismo mes del año anterior con 5.035 contratos menos, peor evolución del país donde bajó un 0,40 por ciento.

De todos los contratos, 19.554 fueron indefinidos, cifra un 4,3 por ciento inferior a la de mayo del año anterior y 33.905, contratos temporales (un 10,9 por ciento menos). Del número de contratos registrados en mayo, el 63,42 por ciento fue temporal (frente a un 65,07 por ciento del mes anterior) y un 36,58 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 34,93 por ciento).