Sube un 7,3% el transporte urbano por autobús en julio, segundo mejor dato del país

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VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 7,3 por ciento en julio en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y registró una cifra de 6.513.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,3 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato en la evolución del transporte urbano por autobús que lideró Extremadura (8,7 por ciento) con la mayor subida del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE. El único descenso en el transporte por autobús se dio en Comunidad de Madrid (-9,8 por ciento).

Y en lo que va de año el transporte por autobús ha crecido un 7,2 por ciento en la Comunidad, de nuevo por encima de la media (2,1 por ciento).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.