Sube un 7,8% la creación de empresas en julio, sexto mayor aumento del país donde crece un 2,2%

Archivo - Vivero de empresas de turismo activo (La Camocha) de Gijón Impulsa. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León aumentó un 7,8 por ciento en julio en tasa interanual con un total 275 sociedades mercantiles constituidas (273 sociedades limitadas y dos sociedades anónimas), en un mes con 74 empresas disueltas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del sexto mayor aumento del país donde la creación de empresas creció un 2,2 por ciento. Aragón (21,5%), Región de Murcia (15,8%) y Comunitat Valenciana (14,9%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles mientras que Cantabria (-24,4%), La Rioja (-23,6%) y Extremadura (-13,4%) registraron los descensos más acusados.

Para la constitución de las 275 empresas creadas en julio se suscribieron algo más de 9,14 millones de euros, todo capital desembolsado.

Respecto a las 74 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Castilla y León, 63 lo hicieron de forma voluntaria; una por fusión con otras sociedades y las otras diez restantes por otras causas.

Por su parte, en julio ampliaron capital 58 sociedades con un capital suscrito de 21,74 millones de euros.