Sube un 8,6% la compraventa de viviendas en junio, quinto mejor dato del país

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León subió un 8,6 por ciento en junio respecto al mismo mes de 2025, siete puntos más que en España, hasta un total de 3.216 operaciones, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto mejor dato en la evolución de la compraventa de viviendas que lideraron Comunidad Foral de Navarra (22,6%), Castilla-La Mancha (22,2%) y Principado de Asturias (10,4%). Por su parte, Cantabria (-21,5%), Illes Balears (-11,7%) y Galicia (-7,7%) registraron los mayores descensos.

La mayor parte de las compraventas fueron de viviendas usadas, con 2.592, mientras que 624 fueron de viviendas nuevas. Además, 3.002 operaciones correspondieron a viviendas libres y 214 a viviendas protegidas.

A nivel nacional, con el avance registrado en el sexto mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de haber encadenado cinco meses consecutivos de caídas interanuales.

El incremento interanual de la compraventa de viviendas en junio fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 6,3%, hasta las 12.766 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que crecieron de manera más modesta, un 0,3%, hasta las 46.522 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.609 operaciones, un 2,6% más que en junio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 11,8%, hasta un total de 3.679 transacciones.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), la compraventa de viviendas aumentó un 5% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+4,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (+7,4%).

En los seis primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 2,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.

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