Sube un 9,7% el transporte urbano por autobús en diciembre, cuarto mayor aumento del país

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 9,7 por ciento en Castilla y León en diciembre respecto al mismo mes del año anterior y registró un total de 7.135.000 pasajeros, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha anotado el cuarto mejor dato en la evolución del número de viajeros en el transporte por autobús del país donde aumentó un 3,6 por ciento.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+20,5 por ciento), Comunitat Valenciana (+11,5 por ciento) y País Vasco (+10,0 por ciento) a la cabeza, excepto en Cataluña en donde cayó un 10,0 por ciento.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.