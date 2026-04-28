Sube el paro en 6.300 personas hasta marzo y en 3.900 respecto a 2025 y se destruyen empleos en los dos casos

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VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 6.300 personas entre enero y marzo en Castilla y León, lo que supone un 6,57 por ciento más que en el trimestre anterior, por debajo de la media (9,34 por ciento) mientras que la ocupación se redujo en 22.500 personas, un -2,13 por ciento, por encima en este caso que la media (-0,76 por ciento), según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 102.400 personas en Castilla y León, el número de ocupados alcanza los 1.030.200 y tasa de paro se ha situado en el 9,04 por ciento, de nuevo por debajo de la media que llega al 10,83 por ciento pero por encima de la tasa que alcanzó hace un año (8,70 por ciento).

Esta cifra de parados es la más alta en un primer trimestre desde 2024 y desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Castilla y León (21 veces) mientras que ha bajado en tres ocasiones.

En comparación con el mismo trimestre de 2025 el paro ha crecido un 3,95 por ciento en Castilla y León (3.900 desempleados más) y la ocupación ha caído un 0,32 por ciento (3.300 ocupados menos). Es la cifra más baja de ocupación en un primer trimestre desde 2024.

Por su parte, la población activa ha caído un 1,41 por ciento respecto al trimestre anterior, cuando en España ha subido un 0,25 por ciento, y ha aumentado un ligero 0,05 por ciento en comparación con los datos de 2025, menos que la media (1,82 por ciento).