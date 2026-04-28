UGT afirma que los datos "no son nada favorables" y llama a alcanzar acuerdos sobre políticas activas de empleo

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel Lorenzo, ha advertido de que los datos de la EPA del primer trimestre del año "no son nada favorables" en la Comunidad Autónoma ya que el paro ha subido en 6.300 personas hasta marzo y en 3.900 respecto a 2025 a lo que se une que se han destruido empleos en los dos casos.

En este sentido, ha reclamado que se lleven a cabo reformas como la del despido, junto a la reducción de la jornada laboral, y ha llamado a llegar a acuerdos en Castilla y León sobre las políticas activas de empleo.

Alberto Miguel Lorenzo ha recordado que Castilla y León ha cerrado el primer trimestre del año con más de 102.000 personas desempleadas y ha hecho especial hincapié en la subida del desempleo en las provincias de Salamanca y Burgos. A esto ha añadido que el desempleo ha subido en todos los sectores de actividad, con especial incidencia en la construcción, con un incremento de más del 120 por ciento.

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León ha explicado además que el aumento se centra principalmente en hombres y en personas mayores de 25 años.

En su opinión, el comportamiento del empleo en 2026 viene dado por la guerra de Irán, por los conflictos en el Estrecho de Ormut y por la subida de los precios energéticos que, según ha augurado, derivará en subidas de la inflación "y hace mella sobre todo en los sectores energéticos y de transporte".