Sube el paro en enero en Castilla y León con 1.971 desempleados más

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.971 personas en enero en Castilla y León en comparación con el mes anterior hasta los 103.976 desempleados, un 1,93 por ciento más, 0,67 décimas por encima de la media que aumentó un 1,26 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata del séptimo peor dato en la evolución del paro en términos relativos del país que anotó aumentos en todas las autonomías salvo en Islas Baleares (-4,30 por ciento) y en Melilla (0,13 por ciento). Además, Castilla y León ha anotado el sexto mayor incremento del desempleo en cifras absolutas.

No obstante, el incremento del paro en Castilla y León ha sido inferior al anotado hace un año cuando sumó 2.887 personas a las listas del paro, un 2,69 por ciento más entonces.

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 6.202 parados, lo que supone un 5,63 por ciento menos, por debajo de la media (-6,17 por ciento), pero por encima del descenso del año anterior cuando cayó un 5,09 por ciento (5.906 parados menos).

Se trata, en concreto, del octavo mayor descenso interanual tanto en términos relativos como en cifras absolutas.