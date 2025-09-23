Suben un 0,9% las pernoctaciones hoteleras en agosto

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León aumentaron un 0,9 por ciento en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, como en España, y alcanzaron las 1.051.890, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de agosto de la serie histórica en la Comunidad que encadena además cinco meses de crecimiento.

En los hoteles de Castilla y León se alojaron un 0,91 por ciento más de turistas con un total de 651.830 viajeros. Por nacionalidad, 470.321 eran residentes en España, el 72,15 por ciento, mientras que 181.509 (27,85 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 1,5 por ciento y los extranjeros aumentaron un 7,7 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Castilla y León, 804.859 las realizaron residentes en España (un 76,52 por ciento), mientras que 247.031 (23,48 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

En total, en Castilla y León se alcanzó en agosto una ocupación del 56,3 por ciento y el sector hotelero empleó a 7.301 personas (un incremento del 1,9 por ciento interanual).

Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 77,12 euros, lo que representa una subida del 6,7 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 6,35 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León.

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55%, seguida de Canarias (82,61%) y País Vasco (79,09%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (38,65%), Extremadura (45,11%) y Madrid (55,26%).

Si se tienen en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64%) en agosto junto a Cataluña (18,29%) y Andalucía (15,74%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22%) y en Murcia (+10,12%). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del +1,49%.