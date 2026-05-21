Suben un 12,0% las ventas del sector servicios en marzo y un 0,9% la ocupación

Archivo - Imagen de recurso de una camarera en una cafetería (empleo, trabajo, ocupación, sector servicios) - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León aumentó su facturación un 12,0 por ciento el pasado mes de marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 2,6 puntos más que la media nacional donde creció un 9,4 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto mejor dato en la evolución de la facturación del sector servicios que aumentó en todas las comunidades autónomas con Extremadura (+13,20%), La Rioja (+12,60%) y Aragón (+12,40%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (4,70%), Galicia (6,40%) y Baleares (7,00%).

Y en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,9 por ciento en Castilla y León, dos décimas menos en este caso que la media nacional (4,1 por ciento).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios creció un 0,9 por ciento en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior, seis décimas menos que en España donde aumentó un 1,5 por ciento.

Del mismo modo, respecto al mes anterior la ocupación aumentó un 0,7 por ciento en Castilla y León, casi la mitad que en España (1,2 por ciento) mientras que en lo que va de año ha crecido un 0,6 por ciento, frente a un 1,3 por ciento en el resto del país.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Cataluña y registró el mejor dato, un 2,72 por ciento más, y Castilla-La Mancha el peor, con una subida del 0,1 por ciento.