Suben un 13,0% las matriculaciones de coches en CyL hasta septiembre, casi el doble que la media (6,7%)

Las matriculaciones de coches en España sobrepasan las 900.000 unidades hasta septiembre, un 6,7% más - RENAULT

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Castilla y León subieron un 13,0 por ciento hasta septiembre, casi el doble que en Espña (6,7 por ciento), y alcanzaron los 21.491 vehículos, el 2,4 por ciento del total nacional, según los datos divulgados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En el caso concreto del mes de septiembre, las matriculaciones subieron un 7,1 por ciento en Castilla y León hasta las 2.515 unidades vendidas, por debajo en este caso de la media española donde las ventas crecieron un 10,2 por ciento.

Por tipo de combustibles han caído las matriculaciones tanto de gasolina, con 2.952 entre enero y septiembre, un 21,68 por ciento menos, y de diésel, con 342 en los nueve meses del año y un 39,41 por ciento menos, mientras que han aumentado las matriculaciones correspondientes al resto de combustibles, con un 23,9 por ciento más y 18.197 en el acumulado.