Suben un 1,4% las defunciones en CyL por tumores y un 0,7% por el sistema respiratorio

Una persona se aprieta el estómago. Archivo. - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León presentó la segunda mayor tasa por 100.000 habitantes de defunciones por tumores, con 317,9 casos y un incremento del 1,4 por ciento, frente a un descenso del 0,5 por ciento en España que alcanzó una tasa de 235,4 casos, según los datos de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte de 2025 publicada este martes por el INE.

Asimismo, la Comunidad Autónoma presentó la segunda mayor tasa de defunciones por enfermedades del sistema respiratorio con 148,7 casos y un incremento del 0,7 por ciento, por debajo de la media que repuntó un 7,9 por ciento con una tasa de 110,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Por último, las defunciones en Castilla y León por enfermedades por el sistema circulatorio cayeron un 2,3 por ciento, el doble que en España (-1,1 por ciento) con una tasa de 298,0 casos por cada 100.000 habitantes.

Según este informe, los mayores aumentos en las tasas de defunciones por tumores respecto a 2024 se produjeron en Principado de Asturias (7,8 por ciento), Región de Murcia (4,9 por ciento) y la ciudad autónoma de Ceuta (2,6 por ciento). Los mayores descensos, en la ciudad autónoma de Melilla (-7,7 por ciento), Cantabria (-5,3 por ciento) y La Rioja (-3,5 por ciento).

La Rioja (-7,6 por ciento), Illes Balears (-6,8 por ciento) y Región de Murcia (-5,3 por ciento) presentaron los mayores descensos en las tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio. Los mayores aumentos se observaron en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y en Canarias (del 26,4, 4,7 y 2,8 por ciento, respectivamente).

En las enfermedades del sistema respiratorio las tasas de defunción aumentaron en todas las comunidades, excepto en Aragón (-8,2 por ciento), Principado de Asturias (-2,4 por ciento) y La Rioja (-0,9 por ciento). Los mayores aumentos se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (45,9 por ciento), País Vasco (25,9 por ciento) y Región de Murcia (18,7 por ciento).

Según este informe el pasado año se produjeron en España 441.270 defunciones, 222.711 hombres y 218.559 mujeres. La tasa bruta de mortalidad se situó en 894,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes (919,7 en hombres y 869,4 en mujeres).

El 95,7 por ciento de las defunciones fueron por causas naturales y el 4,3 por ciento por causas externas.