Suben un 14,3% las ventas de la industria en marzo, sexto mejor dato del país

Archivo - AMPL.- Caen un 1,2% los precios industriales en diciembre, menor descenso del país donde bajan un 3,0% - JCYL - Archivo

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria mejoró en Castilla y León un 14,3 por ciento en marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 4,6 puntos más que la media nacional, que creció un 9,7 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata, en concreto, del sexto mejor dato en la evolución de la facturación del sector industrial que subió en trece comunidades autónomas y disminuyó en las otras cuatro. Andalucía (+20,1%), Murcia (+19,8%) y Canarias (+15,4%) registraron los mayores incrementos en la cifra de negocios mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Cantabria y La Rioja con las caídas más grandes de un 13,6%, 6,6% y un 1,9%, respectivamente.

Y en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 5,2 por ciento en Castilla y León, 4,7 puntos de diferencia con la media nacional (0,5 por ciento).