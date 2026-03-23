Suben un 1,6% las exportaciones en enero en CyL hasta los 1.553,4 millones de euros

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VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 1.553,4 millones de euros en enero de 2026, un 1,6 por ciento más respecto al mismo mes del año anterior (-2,9 por ciento en España), un aumento marcado por el sector del automóvil.

Por su parte, las importaciones sumaron 1.159,3 millones de euros por lo que la balanza comercial de Castilla y León cerró en positivo con un saldo de 394 millones de euros.

Por provincias, durante el mes de enero de 2026, el mayor valor de las exportaciones se ha registrado en Valladolid (744,9 millones de euro), seguido de Burgos (331 millones de euro); a continuación, se sitúan Salamanca (156,8 millones de euros), Palencia (97 millones de euros), León (92,1 millones de euros), Segovia (53,8 millones de euros), Soria (46,2 millones de euros), Zamora (17,9 millones de euros) y Ávila (13,7 millones de euros).

Y en términos relativos, las exportaciones en enero sólo crecieron en Valladolid (30 por ciento), sin embargo la mayor caída se ha registrado en Palencia (-34,3 por ciento); Zamora (-31 por ciento); Soria (-27,4 por ciento); León (-24,5 por ciento); Segovia (-12,6 por ciento); Salamanca (-11,3 por ciento ): Burgos (-4 por ciento ) y Ávila (-0,4 por ciento).

Por sectores, el automóvil se mantiene en primera posición con el 38,1 por ciento del total de las ventas al exterior y un aumento del 33 por ciento. El resto de sectores registran una caída, así las exportaciones correspondientes a semimanufacturas no químicas supone el 16,3 por ciento del total y una caída del 18 por ciento.

Alimentación, bebidas y tabaco supone un 14,7 por ciento de las ventas y registra caídas del 14,1 por ciento en enero.

En España las exportaciones sumaron 32.937 millones de euros en enero, lo que supone un descenso del 2,9 por ciento, mientras que las importaciones también cayeron un 8,4 por ciento, hasta los 32.937 millones de euros.

Con estos datos, el déficit comercial se situó en enero en -4.010 millones de euros.