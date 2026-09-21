Suben un 1,8% las ventas de la industria en julio, 2,3 puntos menos que la media

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VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Castilla y León aumentó un 1,8 por ciento en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 2,3 puntos menos que la media nacional donde creció un 4,1 por ciento, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de negocios de la industria se incrementó en casi todas las comunidades autónomas en julio con Murcia (+15,8%), Castilla-La Mancha (+9%) y Comunitat Valenciana (+7,7%) a la cabeza, excepto en Aragón, donde el índice cayó un 3,3 por ciento, y en Madrid con una reducción del 0,3 por ciento.

Castilla y León ha anotado en concreto el séptimo peor dato en la evolución de la facturación de la industria.

Y en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 5,3 por ciento en Castilla y León, un punto por encima en este caso que la media nacional (4,3 por ciento).