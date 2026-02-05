Suben a 25 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, uno en rojo, tres en naranja y 21 en amarillo

Gráfico elaborado por la CHD con las estaciones con avisos en la jornada del jueves 5 de febrero - CHD

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha elevado a 25 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este jueves, 5 de febrero, de los que uno se mantienen en rojo y afecta de nuevo al río Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca).

Además, hay otros tres avisos en naranja en otros tantos tramos de ríos que afectan principalmente a León, el Cea a su paso por Sahagún y por Valderas, y el Támega en Rabal (Ourense).

El principal río con estaciones con avisos amarillos es el Órbigo a su paso por Santa Marina del Rey y en Cebrones del Río, en León, y en Manganeses y Santa María de lo Polvorosa, en Zamora, seguido del Tera en Puebla de Sanabria, Camarzana de Tera y Mózar de Valverde, los tres en la provincia de Zamora.

También hay nivel amarillo en el Bernesga a su paso por la capital leonesa; en el Esla en Villalobar y en el Omaña en las Omañas, en León. En Palencia hay nivel amarillo en el Carrión en Celadilla del Río y en Villoldo y en el Pisuerga en Cordovilla; Valladolid (Duero en San Miguel del Pino); Segovia (Eresma en la ciudad del Acueducto); Zamora (Negro en Santa Eulalia de Ríonegro).

Por último, figura en amarillo el Támega en Castrelo do Val, en Ourense.