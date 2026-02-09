Suben a 25 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, uno en rojo, tres en naranja y 21 en amarillo

Gráfico aportado por la CHD con las estaciones con avisos activados a primeras horas del lunes, 9 de febrero - CHD

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado a 26 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este lunes, 9 de febrero, si bien aumentan a cinco los que se encuentran en nivel rojo. Se trata del Huebra en Puente Resbala y en Saucelle, ambos en la provincia de Salamanca; el Duero también en Saucelle; el Eresma en Segovia capital y el Guareña en Toro (Zamora).

Además, hay otros diez avisos en naranja en otros tantos tramos de ríos y once en amarillo.

El principal río con estaciones con avisos naranja es el Duero con siete estaciones en este nivel: en Quintanilla de Onésimo, Herrera de Duero y San Miguel del Pino, en la provincia de Valladolid; Vadocondes y Aranda de Duero, a su paso por la provincia de Burgos; Navapalos (Soria), y Toro, en Zamora:

También hay nivel naranja en el Cea en Valderas (León) y en el Órgibo en Manganeses y en Santa Cristina de la Polvorosa, en la provincia de Zamora.