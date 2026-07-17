Suben un 3,1% las ventas del sector servicios en mayo, menos que la media, y crece un 2,0% la ocupación

Archivo - Un repartidor con una carretilla, a 10 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 73.890 personas en abril en relación al mes anterior (-2,6%) i - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León aumentó su facturación un 3,1 por ciento el pasado mes de mayo respecto al mismo periodo del año anterior, dos puntos menos que la media nacional que creció un 5,1 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto menor aumento de la cifra de negocios del sector servicios que subió en todas las comunidades autónomas en mayo con País Vasco (+11,40%), Andalucía (+7,40%) y La Rioja (+7,10%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,10%), Comunitat Valenciana (1,00%) y Castilla-La Mancha (2,80%).

Y en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,2 por ciento en Castilla y León, 0,8 puntos menos que la media nacional (5,0 por ciento).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 2,0 por ciento en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior, por encima de la media (1,1 por ciento). La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades y La Rioja registró el mejor dato, un 2,12 por ciento más, y Castilla - La Mancha el peor, con una subida del 0,03 por ciento.

Respecto al mes anterior la ocupación del sector servicios creció un 1,5 por ciento en la Comunidad, de nuevo por encima de la media (1,1 por ciento), mientras que en lo que va de año ha subido un 1,1 por ciento, una décima menos en este caso que en el resto del país (1,2 por ciento).