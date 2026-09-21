Suben un 3,7% las ventas del sector servicios en julio y un 0,9% la ocupación, por debajo de la media

Archivo - Varias personas consumen en la terraza de un bar - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León aumentó su facturación un 3,7 por ciento el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 1,1 puntos menos que la media nacional donde creció un 4,8 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).ç

Se trata del séptimo peor dato junto con Murcia y Galicia en la evolución del sector servicios que creció en todas las comunidades autónomas en julio con País Vasco (+8,80%), Madrid (+6,40%) y Castilla - La Mancha (+5,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,40%), Extremadura (2,30%) y Navarra (2,70%).

Y en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,7 por ciento en Castilla y León, 0,8 puntos menos que la media nacional (5,5 por ciento).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,9 por ciento en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior, de nuevo por debajo de la media donde subió un 1,2 por ciento.

Respecto al mes anterior, la ocupación cayó cuatro décimas en Castilla y León, una más que en España (-0,3 por ciento), y en lo que va de año ha crecido un 1,2 por ciento, como la media.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria que registró una caída del 0,86 por ciento.