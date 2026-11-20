Archivo - Las ventas de la industria aumentan en La Rioja un 1,5% en mayo - JCYL - Archivo

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Castilla y León se elevó un 4,2 por ciento en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 7,5 puntos menos que la media nacional que repuntó un 11,7 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del sexto peor dato en la evolución de la cifra de negocios de la industria que se incrementó en todas las comunidades autónomas en septiembre, excepto en La Rioja donde cayó un 4,1 por ciento, por lo que Castilla y León ha anotado además el quinto menor aumento.

Y en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 5,3 por ciento en Castilla y León, de nuevo por debajo de la media nacional (5,6 por ciento).