Suben un 5,0% las exportaciones hasta abril, cuarto mejor dato del país, y caen un 3,9% las importaciones

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VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 5,0 por ciento en los cuatro primeros meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025 --la media nacional creció 2,0 por ciento-- y alcanzaron los 7.222,2 millones de euros con un peso del 5,5 por ciento sobre el total nacional que llegó a los 130.894,1 millones.

Por su parte, las importaciones bajaron un 3,9 por ciento, cuando la media aumentó un ligero 0,3 por ciento, hasta los 5.398,9 millones de euros, el 3,7 por ciento del total nacional, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y recogidos por Europa Press.

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 1.823,3 millones de euros, frente a 1.262,5 millones en el acumulado a 2025, con déficits en dos provincias: Ávila (-48,5 millones) y Palencia (-9,9 millones). Por su parte Valladolid representa el mayor superávit, con 1.008,6 millones, seguida de Burgos, con 585,5 millones; Segovia, con 94,4 millones; Salamanca, con 68,9 millones; Soria, con 57,2 millones; León, con 35,0 millones, y Zamora, con 32,1 millones.

Se trata del cuarto mejor dato en la evolución acumulada de las exportaciones de las comunidades autónomas que lideró Extremadura, con un 10,5 por ciento, seguida de Castilla-La Mancha (7,0 por ciento) y Aragón (6,6 por ciento), con descensos en seis comunidades y en Ceuta.

Los datos del comercio exterior de los meses de enero y abril se explican por el repunte del 10,9 por ciento en el automóvil, hasta los 2.841,2 millones de euros, y en el sector de las semimanufacturas no químicas (1,9 por ciento hasta 1.263,6 millones), mientras que cayó en alimentos, bebidas y tabaco (-2,9 por ciento hasta 1.021,0 millones).

Por su parte, las importaciones cayeron en los tres sectores analizados: el sector de la automoción (-14,4 por ciento hasta 1.097,4 millones), semimanufacturas no químicas (-6,7 por ciento hasta 546,1 millones de euros) y alimentos, bebidas y tabaco (-1,4 por ciento hasta los 722,6 millones).

Estos datos dejan saldos positivos en los tres sectores automoción (1.743,8 millones), en semimanufacturas no químicas (717,5 millones) y alimentos, bebidas y tabaco (298,5 millones).

DATOS DE ABRIL

Por su parte, las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 4,1 por ciento en abril hasta los 1.819,4 millones, por debajo de la media del país donde crecieron un 5,8 por ciento, y representaron el 5,3 por ciento del total. Se trata de la octava mejor evolución de las ventas al exterior.

En el caso de las importaciones de Castilla y León se mantuvieron invariables --la media aumentó un 8,7 por ciento-- hasta los 1.356,8 millones de euros, lo de queja un superávit de 462,7 millones de euros (391,9 millones en el cuarto mes de 2025).

Estos datos se explican por un repunte del 12,8 por ciento de las exportaciones de las semimanufacturas no químicas hasta 321,7 millones, seguidas de los bienes de equipo (8,9 por ciento hasta 271,9 millones) y de la automoción (0,5 por ciento hasta 674,5 millones).