Suben un 5,3% las exportaciones hasta marzo, tercer mejor dato del país, con un superávit de 1.360,7 millones

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VALLADOLID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 5,3 por ciento en los tres primeros meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, por encima de la media nacional que creció un 0,7 por ciento, y alcanzaron los 5.402,8 millones de euros con un peso del 5,6 por ciento sobre el total nacional (5,4 por ciento hace un año).

Sin embargo, las importaciones cayeron un 5,1 por ciento, más que la media (-2,5 por ciento), hasta los 4.042,1 millones de euros, el 3,7 por ciento del total nacional, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y recogidos por Europa Press.

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 1.360,7 millones de euros, frente a 870,6 millones en el acumulado a 2025, con déficit en dos provincias: Ávila (-19,8 millones) y Palencia (-7,2 millones), y superávit en el resto lideradas por Valladolid (745,5 millones) y Burgos (450,0 millones). Les siguen Segovia (68,9 millones), Soria (44,3 millones), Salamanca (39,0 millones), Zamora (29,5 millones) y León (10,4 millones).

Se trata del tercer mejor dato en la evolución acumulada de las exportaciones de las comunidades autónomas que lideró Extremadura, con un 14,7 por ciento, seguida de Castilla-La Mancha (6,5 por ciento) y Castilla y León (5,3 por ciento), con descensos en ocho.

Los datos del comercio exterior de los meses de enero y marzo se explican por el crecimiento del 14,6 por ciento en automoción, que llegó a los 2.166,6 millones de euros, ya que cayeron en semimanufacturas no químicas (-1,3 por ciento hasta 942,0 millones) y en alimentación, bebidas y alcohólicas (-3,1 por ciento hasta los 763,5 millones de euros.

Por su parte, las importaciones cayeron en los tres principales sectores analizados: automoción (-13,6 por ciento hasta 849,5 millones); semimanufacturas no químicas (-6,4 por ciento hasta los 403,6 millones) y alimentación, bebidas y alcohólicas (-5,8 por ciento hasta 524,1 millones de euros).

Estos datos dejan saldos positivos en automoción (1.317,1 millones), en semimanufacturas no químicas (538,4 millones) y en alimentación, bebidas y alcohólicas (239,4 millones).

DATOS DE MARZO

Por su parte, las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 6,9 por ciento en marzo hasta los 1.967,2 millones, por encima de la media del país donde crecieron un 5,1 por ciento, y representaron el 5,5 por ciento del total. Se trata en este caso de la octava mejor evolución de las ventas al exterior.

En el caso de las importaciones de Castilla y León cayeron un 5,1 por ciento --la media aumentó un 1,6 por ciento-- hasta los 1.488,9 millones de euros, lo de queja un superávit de 478,3 millones de euros (269,8 millones en el tercer mes de 2025).

Estos datos se explican por un repunte del 8,1 por ciento de las exportaciones de la automoción (8,1 por ciento hasta los 822,2 millones) y de las semimanufacturas no químicas (8,7 por ciento hasta 387,2 millones de euros) y cayeron en alimentación, bebidas y tabaco (-12,0 por ciento hasta 285,4 millones).