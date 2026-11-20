Imagen de un repartidor de paqueteria. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León aumentó su facturación un 8,1 por ciento el pasado mes de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 0,4 puntos menos que la media nacional que creció un 8,5 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto mejor dato, junto con Castilla-La Mancha, en la evolución de la facturación del sector servicios que aumentó en todas las comunidades autónomas con Madrid (+12,70%), País Vasco (+11,70%) y Navarra (+10,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (0,60%), Baleares (2,00%) y Murcia (5,10%).

Y en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,0 por ciento en Castilla y León, 0,9 puntos menos que la media nacional (5,9 por ciento).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 2,1 por ciento en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior, por encima en este caso que la media nacional que subió un 1,3 por ciento. Respecto al mes anterior la ocupación subió cuatro décimas en Castilla y León, tres menos que en España (0,7 por ciento), y en lo que va de año ha aumentado un 1,4 por ciento, una décima más en este caso que en el resto del país (1,3 por ciento).

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria que registró una caída del 0,14 por ciento.