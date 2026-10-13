Suben un 9,45% las inversiones reales respecto a 2024 hasta 1.531 millones de euros

Las cuentas prevén 3.356 millones para sostenibilidad demográfica y 1.020 actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 contempla un incremento de las inversiones reales del 9,45 por ciento respecto a las contempladas en el presupuesto vigente, el de 2024, y alcanzarán los 1.531 millones de euros, el 9,30 por ciento de un presupuesto total de 16.472 millones.

Como es habitual, la partida mayoritaria corresponderá a las inversiones que realiza la Administración, con 1.164 millones de euros y un 6,53 por ciento más que en 2024 --1.093 millones entonces-- mientras que los otros 367 millones correrán a cargo del sector público empresarial cuyas inversiones repuntarán un 19,87 por ciento frente a los 306 previstos en las cuentas vigentes.

Además y según han avanzado este martes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero, Carlos Pollán, las inversiones sociales prioritarias sumarán 538 millones de euros dirigidos a obras y equipamientos en hospitales, centros de salud, colegios públicos, universidades, centros de personas mayores, menores, personas con discapacidad e instalaciones juveniles, entre otras.

Por otro lado, el gasto vinculado a la sostenibilidad demográfica y territorial alcanzará los 3.356 millones de euros y estará orientado al desarrollo de 1.020 actuaciones en municipios menores de 20.000 habitantes en materia de servicios públicos, infraestructuras, vivienda, conectividad, apoyo a la actividad empresarial, el emprendimiento y la innovación además de acciones en formación y el empleo y el patrimonio cultural y natural.

Por último, las transferencias a las entidades locales se sitúan en 568 millones de euros, un 12,71 por ciento más, la mayor parte, 436 millones, para cooperación económica local sectorial, 123 millones para cooperación económica local general y 9 millones para delegación y transferencia de competencias.