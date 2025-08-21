Subvención de 242.000 euros para equipamiento de centros educativos públicos en Valladolid y la provincia

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha comunicado al Consejo de Gobierno la adquisición por 242.055 euros de equipamiento nuevo, de reposición y técnico para varios centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y escuelas infantiles de Valladolid y provincia. Esta incorporación viene motivada fundamentalmente por la creación de nuevas unidades en dichos centros, así como por el incremento de alumnos en las distintas etapas educativas.

De esta forma, se atiende la necesidad de dotar a los centros públicos de equipamiento, tanto nuevo como de reposición, ante el inicio del curso escolar 2025-2026. Éste se destinará a las aulas y a las áreas comunes como consecuencia del aumento en la escolarización o la creación de nuevas unidades o para sustituir las dotaciones existentes que precisan renovación.

Este contrato se compone de tres lotes debido a la naturaleza distinta de los diferentes elementos: mobiliario para aulas, mobiliario administrativo y equipamiento deportivo. En cuanto al plazo de ejecución, la entrega del material se realizará en el plazo de 45 días a partir de la ficha de la firma del contrato.

A este expediente de equipamiento, se suma el importe ya desconcentrado previamente en la Dirección Provincial de Valladolid a lo largo del presente año. En total, se han asignado 557.837 euros destinados a la adquisición de nuevo equipamiento y 222.854 para la reposición de equipamiento existente. Estas cantidades incluyen el equipamiento de centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional de la provincia