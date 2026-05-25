Suceso.La Guardia Civil detiene a dos personas por estafar más de 1,5 millones con el cobro de un falso seguro en Burgos

La Guardia Civil detiene a dos personas por estafar más de 1,5 millones con el cobro de un falso seguro en Burgos. - GUARDIA CIVIL BURGOS

BURGOS 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Prestabur', ha detenido en Burgos a una pareja de 59 y 68 años como presunta autora de un delito de estafa continuada agravada tras defraudar más de 1.511.000 euros a siete víctimas bajo el falso pretexto de cobrar una indemnización, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Adicionalmente, a los arrestados se les imputan los delitos de obstrucción a la justicia, usurpación de estado civil, falsedad documental y lesiones, según han informado los agentes, quienes mantienen la investigación abierta ante la sospecha de la existencia de más perjudicados.

La investigación se inició en junio de 2025 tras la denuncia de una mujer a la que le habían usurpado su identidad para contratar servicios de telefonía móvil y suministros eléctricos, lo que generó un débito importante. Las pesquisas policiales han verificado que esta persona y su hermano habían sido engañados por la misma sospechosa, quien les defraudó 210.000 euros procedentes de un préstamo que le entregaron como adelanto para el resarcimiento por el fallecimiento de un familiar de la embaucadora.

El estudio de las cuentas bancarias y el cotejo de movimientos han permitido identificar a un total de siete víctimas hasta el momento. El 'modus operandi' consistía en que la mujer, en complicidad con su pareja, fingía ser la beneficiaria de un capital de entre 700.000 y 900.000 euros resultante de una póliza de seguros tras el fallecimiento de su marido. Esta historia era referida a personas con las que entablaba amistad, quienes a su vez involucraban a su entorno familiar.

Ante el llamativo capital, los perjudicados prestaban el dinero convenido como un requisito indispensable para hacer efectivo el cobro de la indemnización, bajo la falsa promesa de su devolución y de una suculenta recompensa. Bajo este método, empleado desde 2018, consiguieron el montante total superior a los 1,5 millones de euros.

Con indicios suficientes, se ha practicado un registro domiciliario bajo mandamiento judicial en la vivienda habitual de los dos objetivos en Burgos, donde se han intervenido dos terminales móviles e importante documentación que ha favorecido la localización de la última víctima.

Vinculado al fraude, se ha constatado que los autores alteraron documentos, interfirieron en procedimientos judiciales y agravaron la salud y estado mental de una de las víctimas. Entre los ilícitos, destaca que la detenida firmó un requerimiento judicial haciéndose pasar por un tercero y mintió ante notario en una escritura de apoderamiento en favor de un estafado para acudir a una supuesta empresa de asesores financieros.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal Alfoz de Burgos, bajo la dirección del Juzgado Número 3 de Burgos, donde han sido presentadas las diligencias junto con los detenidos.

Debido a que no se descarta la aparición de nuevos casos, la Guardia Civil ha invitado formalmente a denunciar a otros posibles afectados.