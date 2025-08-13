Declarado un incendio forestal de gravedad 2 en La Bastida (Salamanca)

Publicado: miércoles, 13 agosto 2025 13:40
   SALAMANCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio originado este miércoles en la localidad de La Bastida, en la comarca salmantina de la Sierra de Francia, según datos de la plataforma Inforcyl.

   El incendio se ha actividado a las 12.10 horas de este 13 de agosto y se ha elevado a IGR 2 a las 13.17 horas al poder "comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales", tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente.

   Una docena de medios aéreos y terrestres se encuentran en el lugar con el objetivo de sofocar el fuego, cuyo origen estáen investigación.

