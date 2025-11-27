Detenida la exabadesa de Belorado y un anticuario por apropiación indebida de patrimonio histórico

Archivo - Captura del vídeo de instagram de la exabadesa del monasterio de Belorado. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS/MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a la que fuese abadesa del monasterio de las Clarisas de Belorado (Burgos) --Sor Isabel de la Trinidad, cuando era religiosa, Laura García de Viedma en su vida civil tras el cisma--, en el marco de un registro efectuado este jueves en el monasterio de Santa María la Bretonera de la localidad burgalesa.

El hermano y abogado la exabadesa, Enrique García de Viedma, confirmaba a Europa Press la detención, pero mantenía silencio sobre las causas y aseguraba que toda la comunidad y la familia de la exmonja estaba en "shock".

DOS DETENIDOS: LA EXMONJA Y UN ANTICUARIO

Según fuentes del instituto armado, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos desarrolla una investigación por la presunta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico en dicho monasterio.

En el marco de estas actuaciones, dirigidas por el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 1 de Briviesca (Burgos), se ha detenido a dos personas, la exmonja y un anticuario, y se ha llevado a cabo un registro en el interior del Monasterio.

La investigación se inició tras detectarse en el mercado especializado de antigüedades diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico del Monasterio de Belorado. Se investigan posibles delitos de apropiación indebida agravada y de receptación, según precisan fuentes de la Guardia Civil. Añadieron que las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas intervenciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos.

MENSAJE EN INSTAGRAM

Por su lado, las exreligiosas han publicado este jueves por la tarde un mensaje en forma de video en su cuenta de Instagram 'Te hago luz' en el que apuntaban que la Guardia Civil estaba "efectuando un registro en el monasterio de Belorado, ordenado por el juzgado de Briviesca", dentro de un procedimiento judicial del que desconocen.

Apuntaban que carecían de "información precisa sobre los motivos" o el alcance de dicha actuación. La portavoz ha aludido a que nadie les ha hecho saber que se iba a producir. "Ha sido una sorpresa", decía la cismática.

La comunidad, ha recordado la exreligiosa, ha procurado siempre "cumplir las leyes y acatar las resoluciones judiciales" y administrativas colaborando lealmente con la autoridad cuando han sido requeridos para ello.

También ha apuntado a que no han cometido ningún delito y no tienen nada que ocultar. Por eso afirman que no entienden cómo se ha llegado a esta situación "sin antes haber trabado" contacto con ellas y buscar una solución "menos aflictiva".