Detenido en Palencia un varón por conducción temeraria que, en su huida, causó lesiones leves a un policía

PALENCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada de este martes en Palencia a un varón como presunto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, conducción temeraria y resistencia y desobediencia grave después de protagonizar una "peligrosa" huida con su coche por varias calles de la ciudad durante la cual resultó herido leve un agente.

Según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press, el arrestado recorrió de forma "temeraria" varias vías de la ciudad palentina, con lo que "puso en grave riesgo la seguridad de peatones, otros conductores y los propios agentes que participaron en su interceptación".

La "rápida actuación policial" fue posible "gracias a la colaboración ciudadana", ya que varios testigos alertaron al 091 de la conducción "errática" del turismo en el que viajaba el ahora detenido. Estos avisos facilitaron la movilización de las patrullas de Policía Nacional y permitieron ubicar el vehículo pocos minutos después de recibirse las primeras llamadas.

Los agentes localizaron el turismo estacionado en las inmediaciones del Paseo del Otero. Cuando se disponían a identificar a su conductor, éste aceleró de forma brusca en dirección a uno de los policías, que tuvo que apartarse para evitar ser atropellado.

Ante estos hechos, se activó un operativo en el que participaron varias patrullas de Policía Nacional, coordinadas desde la Sala CIMACC 091, con el objetivo de localizar, seguir e interceptar el vehículo con las debidas garantías de seguridad.

Durante la huida, el conductor hizo caso omiso de las señales luminosas y acústicas de los vehículos policiales y circuló de forma "manifiestamente temeraria" por distintas calles de la ciudad, en varias de ellas en sentido contrario, además de saltarse semáforos en rojo y utilizar tramos de acera para circular eludir a los agentes.

En ese recorrido, varios peatones tuvieron que apartarse para evitar ser alcanzados por el vehículo y otros conductores se vieron obligados a realizar maniobras evasivas al circular el turismo por calles en dirección prohibida, lo que se considera que generó una situación de grave riesgo para la seguridad vial.

Finalmente, el turismo quedó bloqueado por las dotaciones actuantes y aun así el detenido se negó a obedecer las órdenes recibidas y ofreció "una fuerte resistencia, por lo que fue necesario emplear la mínima fuerza imprescindible para reducirlo y garantizar la seguridad de todos los presentes".

En el cacheo de seguridad se le intervinieron varias armas blancas y una sustancia estupefaciente.

La actuación permitió culminar con éxito el dispositivo y evitar que continuara poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía.

En el desarrollo de la intervención, uno de los agentes de la Policía Nacional resultó lesionado y precisó asistencia sanitaria por diversas erosiones y contusiones de carácter leve. Asimismo, el detenido fue trasladado para reconocimiento médico

Una vez detenido el autor, se solicitó la presencia de Policía Local, cuya intervención agradece "expresamente" el Cuerpo Nacional, para la realización de los controles preceptivos de alcoholemia y detección de sustancias tóxicas, que arrojaron un resultado positivo en THC.

Además, se procedió a retirar el vehículo al depósito municipal y una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.