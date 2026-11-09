Dos heridos en una colisión entre cuatro vehículos en la A-1 en Honrubia de la Cuesta (Segovia)

SEGOVIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas como consecuencia de un accidente de circulación registrado en la mañana de este lunes, 9 de noviembre, en la A-1 a la altura de Honrubia de la Cuesta (Segovia), según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 11.33 horas de este lunes en el punto kilométrico 140 de la A-1, en Honrubia de la Cuesta, donde, según los alertantes ha tenido lugar una colisión múltiple en la que se han visto implicados cuatro turismos.

Los alertantes han informado de que dos personas han resultado heridas y el 112 ha dado aviso a Tráfico de Segovia y a Sacyl.