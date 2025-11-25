Sucesos- Herido un trabajador de la central hidráulica de Villarino (Salamanca) tras ser golpeado por una piaza metálica

SALAMANCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de una central hidráulica de la localidad salmantina de Villarino de los Aires ha resultado herido en una pierna tras ser golpeado por una pieza metálica, según los datos facilitados por fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El accidente laboral se ha registrado sobre las 9:37 horas de este martes cuando una llamada al 1-1-2 ha solicitado asistencia para un hombre, de 35 años, herido en una pierna tras ser golpeado por una pieza metálica.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, por dificultad de acceso al lugar en el que se encontraba el herido, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal del centro de salud de Villarino.

El trabajador herido ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Salamanca.