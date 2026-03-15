Sucesos.- Una mujer afectada por inhalación de humo tras un incendio en una cocina en León

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl. - JUNTA DE CYL - Archivo

LEÓN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) - +

Una mujer de 43 años ha resultado afectada por inhalación de humo tras un incendio en la cocina de su vivienda en un edificio de la avenida Reino de León, en León capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 15.34 horas hemo, cuando la sala de operación del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que comunicaban que había humo en la vivienda.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local y Nacional de León, y a Bomberos de León, que han acudido al lugar para realizar una comprobación de humo y han detectado un fuego en la cocina.

Asimismo, se ha trasladado el aviso a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar para atender a una mujer de 43 años afectada por inhalación de humo que finalmente ha sido trasladad en ambulancia soporte vital básico al Hospital de León.