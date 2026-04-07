Una persona herida y atrapada en la colisión de un camión y un turismo en la N-122 en Sardón (Valladolid)

SARDÓN DE DUERO (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado herida y ha quedado atrapada en el interior de un turismo tras colisionar frontalmente con un camión en la carretera N-122 a su paso por el término municipal de Sardón de Duero (Valladolid), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 14.11 horas de este martes, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que avisan de un accidente que ha ocurrido en el punto kilométrico 333 de la N-122, sentido Soria, en Sardón de Duero.

Se informaba del choque frontal de un camión y de un turismo, y de que en el vehículo había una persona atrapada en el interior.

Se ha trasladado aviso a la Guardia Civil de tráfico de Valladolid, a Bomberos de Diputación de Valladolid y a Emergencias sanitarias, Sacyl.

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