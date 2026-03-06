Sucesos.Investigada una pareja en Peñafiel por dar un palazo a su vecino en la cabeza y rayarle el coche con un cuchillo

Investigada una pareja en Peñafiel por dar un palazo a su vecino en la cabeza y rayarle el coche con un cuchillo. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid investiga a una pareja por delitos de lesiones, amenazas graves con arma blanca y daños sobre otro vecino por una agresión ocurrida en una localidad de la comarca de Peñafiel, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado día 11 de febrero de una posible agresión ocurrida en una finca situada en un municipio de la comarca de Peñafiel. El Centro Operativo de Servicios (COS) comisionó de inmediato a una patrulla al lugar, tras recibir un aviso que informaba de una agresión con herida sangrante en la cabeza y amenazas sufridas por una persona.

A su llegada, los agentes localizaron al alertante, quien presentaba una lesión compatible con un golpe en la cabeza. Se le ofreció asistencia sanitaria, pero éste manifestó que sería trasladado posteriormente por un amigo al Centro de Salud de Tudela de Duero.

Durante la entrevista, la víctima relató que, momentos antes, la pareja de su vecina había esgrimido un cuchillo de grandes dimensiones para intimidarle y había llegado a golpear su vehículo con el arma. Asimismo, denunció daños en las cámaras instaladas en el interior de su finca. Según su testimonio, la discusión se originó cuando su vecina comenzó a retirar objetos que él le había guardado, recriminándole la falta de algunos de ellos, lo que incrementó la hostilidad.

En el transcurso del altercado, el acompañante de la vecina habría dejado el cuchillo para coger un palo, con el que, presuntamente, golpeó al denunciante en la cabeza y ocasionarle una brecha. La víctima también afirmó haber recibido amenazas.

Las primeras gestiones permitieron identificar al alertante, aunque no fue posible localizar a los presuntos autores hasta el día siguiente. Una vez identificados, la Guardia Civil procedió a su investigación por su presunta participación en los hechos.

Como resultado, la Guardia Civil investiga a dos personas, un hombre y una mujer, por la supuesta comisión de tres delitos: lesiones, amenazas graves con arma blanca y daños en vehículo, mientras que las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado de guardia correspondiente.