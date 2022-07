La suegra del fallecido en Santovenia asegura que fueron seis los atacantes y rechaza reyerta entre familias

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La suegra de D.A.P, el hombre que ha fallecido esta madrugada de un disparo en la localidad vallisoletana de Santovenia, ha relatado que fueron seis las personas que, poco antes del incidente mortal, pegaron a su hija y a su marido, por lo que tuvieron que ser atendidos en el hospital Clínico de la capital vallisoletana, además de que ha rechazado que el incidente que ha acabado con la vida de su yerno y con el presunto autor de la muerte atrincherado durante 13 horas se deba a una reyerta entre familias.

La mujer, Encarnación Arias, ha relatado lo que ella ha vivido y ha contado a los medios que sobre las 18 horas de este jueves discutieron las dos mujeres (la del presunto agresor y la de la víctima) por las ruedas de un coche pinchado y que ya por la noche su hija se fue con su marido a tomar un café y sobre las 23 horas la llamó para decirle que tanto a ella como a su marido les habían pegado.

Según ha relatado, su hija y su yerno fueron agredidos por el presunto autor del disparo, conocido como "el Chiqui", por su cuñado, los novios de sus dos hijas, su pareja actual y la hermana de supareja.

"Mi hija tiene la cabeza abierta y mi yerno el ojo y se fueron al Clínico" ha narrado la suegra de la víctima, quien ha explicado que su nieto mayor, de 27 años, se acercó al hospital a recoger a su padre, y que al regresar a casa les pudo oír que venían riéndose.

"Abrimos la puerta del tercero--donde viven-- y oímos de las risas a un pum y de repente un silencio atronador" ha relatado la mujer, quien ha explicado que su nieto de 17 años que estaba con ella se dio cuenta de que era "un disparo" y salió corriendo y ella tras él, aunque iba más despacio.

Al bajar se encontró con su nieto de 17 años "con el niki desgarrado" y le preguntó si le había pegado--el presunto autor del disparo-- y el chico responde": "me la he roto yo porque mi padre está muerto en el descansillo, un piso más abajo".

La mujer decide pedir ayuda a su hijo, que vive en el segundo piso, con la intención de taponar la herida de su yerno, aunque fue imposible y D.A.P acabó falleciendo.

"No hay reyerta entre dos familias. Han sido seis y dos, ocho, seis contra dos que tuvieron que ir al Clínico", ha contado Encarnación Arias, quien ha lamentado que su hija, con 45 años, "es viuda" y sus dos nietos, con 27 y 17 años, "sin padre" y ha asegurado que tanto la víctima como el presunto agresor eran amigos desde niños e incluso el presunto autor del disparo fue a la comunión de sus nietos.

Asimismo, ha asegurado que las dos personas que se suponía que el hombre atrincherado tenía de rehenes son los novios de sus dos hijas, que participaron en el pelea inicial, aunque finalmente, después de que el hombre se entregase a la Guardia Civil se ha comprobado que sólo había una persona más con él.

682478.1.260.149.20220701152515