'La Ciencia De Los Superhéroes' - AYUMTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid acoge desde este miércoles, 18 de noviembre, la exposición temporal 'La ciencia de los superhéroes', una propuesta divulgativa que relaciona los universos de Marvel y DC con la física, la química, la biología y la ingeniería.

La muestra podrá visitarse hasta el 13 de junio de 2027 y reúne más de 70 piezas expositivas y seis laboratorios de experimentación para acercar la ciencia a todos los públicos a través de algunos de los personajes más conocidos de la cultura popular.

El recorrido incluye figuras de tamaño real, estatuas de colección a escala y réplicas de objetos emblemáticos de ambos universos, además de paneles explicativos que relacionan las habilidades de los superhéroes con fenómenos científicos reales.

Entre las piezas expuestas destacan las figuras a tamaño real de Spiderman y Wonder Woman, las estatuas a escala de 1:4 de Thanos y Linterna Verde y las reproducciones de los elementos como el escudo del Capitán América o el martillo de Thor.

Mediante estos personajes, los visitantes podrán plantearse cuestiones sobre cómo se mide la fuerza de Hulk, qué principios físicos intervienen en el funcionamiento del escudo del Capitán América, qué relación existe entre la velocidad de Flash y las leyes de la física o cómo podría funcionar la tecnología de Iron Man.

La exposición va más allá de la contemplación de las piezas con la incorporación de seis laboratorios interactivos agrupados bajo el nombre de IN2SUP (Instituto de Investigación en Superciencia). Estos espacios recrean un centro de investigación dedicado al estudio de fenómenos extraordinarios y permiten experimentar con distintos principios relacionados con la electricidad, el magnetismo, la fuerza, la óptica y los materiales.

De esta manera, el público podrá manipular elementos y comprobar de forma práctica algunos de los fenómenos científicos que se esconden detrás de las habilidades de los personajes. La propuesta busca convertir la visita en una experiencia participativa en la que la ficción sirva como punto de partida para despertar la curiosidad y comprender conceptos científicos.