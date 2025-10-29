El Supremo inadmite el recurso de casación del Ayuntamiento de Valladolid tras la anulación de la ordenanza de 2023

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia del TSJCyL que anuló la Ordenanza Municipal de 2023 para establecer determinados carriles de uso restringido en la ciudad de Valladolid, según ha informado este miércoles Ecologistas en Acción.

Ecologistas ha destacado que el Supremo ha confirmado la sentencia de 2024 del TSJCyL que determinó que la Ordenanza infringió la Ley sobre Tráfico "al limitarse en la forma que se hace la posibilidad de los interesados en la utilización de las vías públicas, sin indicarse a quienes afecta la restricción y cómo va a hacerse, sin que sea admisible una normativa con tal falta de determinación que deje en manos de quien no puede emanar la limitación de las vías públicas, su establecimiento".

Las mismas fuentes han recordado que la ejecución de esta Ordenanza supuso la supresión de los carriles bus de Avenida Gloria Fuertes, Puente del Poniente, Plaza de la Universidad, Calle López Gómez, Puente de Isabel la Católica y Avenida de Miguel Ángel Blanco y el desmantelamiento "ilegalmente" de los carriles bici de la Avenida de Gijón y del Paseo de Isabel la Católica.

Por este motivo, Ecologistas en Acción ha pedido al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que restituya el carril bici en el trazado establecido por el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Valladolid para recuperar el "reparto equitativo" del espacio público del Paseo entre peatones, bicicletas y vehículos de motor.

El objetivo, han añadido las mismas fuentes, es "no seguir perjudicando a los cientos de ciclistas que siguen usando diariamente esta vía, con peligro para su seguridad". Asimismo, piden que se mantenga el actual carril bici de ocio de los parques de las Moreras y la Rosaleda y la recuperación del carril bici de la Avenida de Gijón y de los carriles bus suprimidos por el equipo de Gobierno.

Este colectivo ha criticado también la "maniobra torticera" del Ayuntamiento de Valladolid por recurrir ante el Supremo "sin fundamento alguno" con el objetivo, a su juicio, de demorar la ejecución de un pronunciamiento judicial "que habría evitado el desmantelamiento del carril bici del Paseo de Isabel la Católica, perpetrado por la Concejalía de Movilidad el pasado mes de junio y recientemente ratificado en fraude de ley mediante la nueva Ordenanza reguladora de la movilidad por carriles especiales".

Ecologistas ha apelado por último a la Agencia Europea de Medio Ambiente para recordar que la contaminación atmosférica provocada por el tráfico causa en la ciudad de Valladolid al menos 200 muertes prematuras cada año. "La ciudad no necesita suprimir carriles bus y bici, sino todo lo contrario: aumentar sustancialmente el espacio para la movilidad de peatones, ciclistas, patinetes y transporte público, reduciendo el número de coches que circulan por nuestras calles", ha pedido este colectivo.