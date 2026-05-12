Susana Rodríguez, primera mujer decana de la Facultad de Derecho de la ULE, prevé implantar la Clínica Jurídica

La rectora de la ULE, Nuria González (centro), junto a la nueva decana de la Facultad de Derecho, Susana Rodríguez (a su izquierda). - ELIAS CASTRO

LEÓN 12 May. (EUROPA PRESS) -

Susana Rodríguez Escanciano ha tomado posesión este martes como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de León (ULE) y se convierte así en la primera mujer en ocupar este cargo que asume con el reto de implantar la Clínica Jurídica en la Institución universitaria.

La nueva decana tiene una hoja de ruta centrada en reforzar la calidad académica, potenciar la proyección institucional del centro y poner en marcha la Clínica Jurídica como principal proyecto de esta nueva etapa.

De esta forma, la catedrática de Derecho del Trabajo se convierte en la primera mujer en asumir este cargo en la historia de la Facultad y recoge el testigo de Salvador Tarodo, avalada por el consenso unánime de la Junta de Facultad, en un proceso que refuerza el espíritu de estabilidad, continuidad y proyecto compartido con el que se afronta el nuevo mandato de seis años, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Este respaldo que se ha reflejado en el acto de toma de posesión, en el que ha estado acompañada por numerosos compañeros de la Facultad, así como por el anterior equipo decanal, el equipo rectoral y representantes institucionales como el Procurador del Común, Tomás Quintana, y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón.

Durante su intervención la nueva decana ha subrayado su voluntad de "afianzar" la posición institucional de la Facultad en los ámbitos nacional e internacional y ha defendido la necesidad de avanzar en la excelencia formativa, así como en la visibilidad y proyección de la actividad académica que se desarrolla en el centro, con la presencia habitual de destacados profesionales del ámbito jurídico, magistrados, juristas y referentes internacionales.

RETOS "INMEDIATOS"

En este sentido, ha señalado como retos "inmediatos" la mejora de los procesos de calidad de las enseñanzas con el objetivo de reforzar su atractivo y contribuir a incrementar el número de estudiantes, un aspecto del que ha destacado la calidad formativa del Grado en Derecho, así como de los másteres en Abogacía y Procura y en Derecho de la Ciberseguridad y del Entorno Digital.

Asimismo, Rodríguez Escanciano ha avanzado como uno de los principales proyectos de esta nueva etapa la implantación de una clínica jurídica, una iniciativa de transferencia de conocimiento ya implantada en otras universidades que permitiría ofrecer un servicio jurídico a la sociedad, además de reforzar la formación práctica del estudiantado.

CENTRO "DE REFERENCIA"

"Espero devolver la confianza que he recibido con esfuerzo, dedicación, compromiso, transparencia, responsabilidad, diálogo y compañerismo. Nuestro objetivo es seguir afianzando la Facultad como un centro de referencia, reforzando las titulaciones que impartimos y potenciando todas aquellas actividades formativas, de innovación, transferencia, microcredenciales, títulos propios, jornadas, seminarios y debates que dan visibilidad y proyección a nuestro trabajo y a la propia Universidad de León", ha señalado la nueva decana.

Por su parte, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha agradecido la labor del anterior equipo decanal y ha puesto en valor el consenso alcanzado en el proceso electoral, además de subrayar que la Facultad inicia una etapa de continuidad y fortalecimiento institucional basada en el compromiso, la excelencia académica y el servicio público de la Universidad.