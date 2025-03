Suspendido un miembro del PSOE de Bembibre (León) por amenazar e insultar a Cendón y a Álvarez Courel

LEÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva Federal del PSOE ha suspendido cautelarmente de militancia al miembro del PSOE de Bembibre (León), Manuel Ángel del Rey, por amenazar e insultar al actual secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, y a otro miembro de su candidatura, Gerardo Álvarez Courel.

Esta medida disciplinaria se toma en el marco del proceso de primarias abierto en el seno de la formación a nivel provincial para dirimir la nueva Secretaría General que enfrentará a las candidaturas de Cendón y del procurador socialista Diego Moreno.

En ese contexto, el militante ahora expedientado, tal y como ha confirmado Álvarez Courel, uno de los insultados, "amenazó al secretario provincial" e insultó al actual presidente de la Diputación, al que se dirigió en términos como "traidor" y "chaquetero".

Fuentes de la candidatura de Diego Moreno han negado a Europa Press que el militante sancionado forme parte de la misma, a pesar de acompañar al grupo de militantes que presentó los avales el pasado lunes en la sede socialista.

Las mismas fuentes han asegurado que "ni forma parte de la candidatura, ni Moreno le pidió que fuera" a la par que han aclarado que la presencia de Manuel Ángel del Rey, así como su comportamiento, son "únicamente su responsabilidad".

Desde la candidatura que se medirá el próximo 16 de marzo en primarias al actual responsable orgánico del partido, han señalado que la intención de los miembros de la candidatura contraria es "involucrar a Moreno" en esta cuestión, que a sus ojos es algo "absurdo".

Por parte de la lista encabezada por Cendón, Álvarez Courel ha pedido "respeto y educación", a la par que ha defendido que todas las candidaturas son" lícitas" por lo que ha instado a "desterrar estos comportamientos que no conducen a nada". En sus propias palabras, "la gente con esos comportamientos donde mejor está, es fuera del partido".

"A mí me duele que haya sido alguien que fue secretario general de la Agrupación de Bembibre y que precisamente alguien como yo, que fue compañero y miembro de su ejecutiva, se dirija a mí con insultos como lameculos, chaquetero y traidor cuando no he traicionado nunca a nadie", ha apostillado.

Además, al hilo de las "presiones" denunciadas el pasado lunes por Moreno en relación a la obtención de avales, Álvarez Courel ha garantizado "categóricamente" que él no presionó a nadie y ha "retado" a la lista contraria a "demostrarlo públicamente".

CONDENA POR PARTE DE NICANOR SEN

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, también cercano al actual secretario provincial del partido, ha dejado patente este jueves su rechazo a los hechos sobre los que ha defendido que "la violencia no tiene encaje en una sociedad democrática avanzada que camina hacia el futuro".

"La violencia en cualquiera de sus formas no puede formar parte de la política. Por tanto, rechazo cualquier tipo de violencia en un momento tan importante como el que está viviendo el PSOE en su renovación", ha incidido.