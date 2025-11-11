La sustitución de un quitamiedos causará cortes en un carril de Arco de Ladrillo, en Valladolid, este miércoles y jueves

Plano sobre la ocupación de calzada en el viaducto de Arco de Ladrillo de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viaducto del Arco de Ladrillo sufrirá un corte parcial del carril derecho en sentido al centro de la ciudad durante varias horas este miércoles, 12 de noviembre, y el jueves, día 13, debido a los trabajos de sustitución de una parte del quitamiedos que ha resultado dañado por un accidente.

La web municipal, en su apartado de cortes de tráfico y ocupaciones de calzada, informa de la previsión de una ocupación del carril derecho en el viaducto de Arco de Ladrillo, justo en el inicio del viaducto a la altura de la calle Mikado, durante los días 12 y 13 de noviembre.

Los cortes del carril derecho se producirán entre las 10.00 y las 18.00 horas de este miércoles y jueves.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que en la primera jornada se retirará el tramo de quitamiedos dañado y que en la segunda se colocará el nuevo.