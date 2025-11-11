La sustitución de un quitamiedos causará cortes en un carril de Arco de Ladrillo, en Valladolid, este miércoles y jueves

Plano sobre la ocupación de calzada en el viaducto de Arco de Ladrillo de Valladolid.
Plano sobre la ocupación de calzada en el viaducto de Arco de Ladrillo de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 11 noviembre 2025 14:51

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viaducto del Arco de Ladrillo sufrirá un corte parcial del carril derecho en sentido al centro de la ciudad durante varias horas este miércoles, 12 de noviembre, y el jueves, día 13, debido a los trabajos de sustitución de una parte del quitamiedos que ha resultado dañado por un accidente.

La web municipal, en su apartado de cortes de tráfico y ocupaciones de calzada, informa de la previsión de una ocupación del carril derecho en el viaducto de Arco de Ladrillo, justo en el inicio del viaducto a la altura de la calle Mikado, durante los días 12 y 13 de noviembre.

Los cortes del carril derecho se producirán entre las 10.00 y las 18.00 horas de este miércoles y jueves.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que en la primera jornada se retirará el tramo de quitamiedos dañado y que en la segunda se colocará el nuevo.

