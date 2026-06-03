El talento de la investigadora del Campus de Soria Saioa Munuera llega a la Agencia Espacial Europea

La investigadora predoctoral Saioa Munuera. - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

SORIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Saioa Munuera Irurzun, investigadora predoctoral de la EiFAB en el campus Duques de Soria, formará parte del equipo investigador de la Agencia Estatal Europea (ESA) donde contribuirá al desarrollo de metodologías de teledetección.

La investigadora ha sido galardonada con la Imfahe Excellence Fellowship durante la 12ª Conferencia Internacional organizada por la International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education (Imfahe).

Gracias a este reconocimiento Saioa Munuera formará parte del equipo investigador de la ESA donde contribuirá al desarrollo de metodologías de teledetección, según han informado desde la Universidad de Valladolid (UVa).

La Imfahe Excellence Fellowship es una distinción altamente competitiva patrocinada por la Universidad de Valladolid y concedida a los dos estudiantes con mejor expediente de la institución. La beca financia una estancia internacional de investigación de tres meses en una organización o centro de investigación de prestigio internacional.

Gracias a esta beca, la investigadora realizará una estancia de investigación en el ESA F-lab de la Agencia Espacial Europea, donde se incorporará a la misión Biomass, uno de los proyectos Earth Explorer centrados en el estudio del papel de los bosques en el ciclo global del carbono.

TELEDETECCIÓN

Su trabajo se enfocará en el desarrollo de metodologías de teledetección para estimar variables clave como la biomasa forestal, la altura del dosel o las perturbaciones forestales a partir de datos satelitales de última generación.

La misión emplea un innovador radar de apertura sintética en banda para proporcionar información sin precedentes sobre biomasa forestal y cambios en los ecosistemas forestales a escala global.

Esta oportunidad permitirá a Saioa Munuera continuar desarrollando su investigación en teledetección y monitorización forestal, contribuyendo además a los esfuerzos internacionales en observación de la Tierra e investigación climática.

Durante la conferencia, Saioa Munuera también presentó su investigación mediante una comunicación oral ante una audiencia internacional y recibió el premio Imfahe Spotlight Video Award 2026, reconocimiento que destaca los esfuerzos en promoción de la ciencia abierta y divulgación científica dirigida a públicos más amplios.