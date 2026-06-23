El Taller de Restauración de la Diputación y Diócesis de Palencia recupera 38 piezas de la provincia en su XII edición

Visita al taller de restauración de Diputación y Obispado de Palencia - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El taller de restauración de obras de arte sacro en el que colaboran la Diputación de Palencia y el Obispado ha recuperado este año 38 piezas procedentes de toda la provincia en su XII edición.

Entre las 38 obras que se van a restaurar estos meses figuran 20 esculturas, cuatro piezas de orfebrería, siete pinturas sobre lienzo, tres pinturas sobre tabla, una pintura sobre cobre, tres textiles y cuatro piezas de orfebrería.

Un total de doce restauradores, diez especializados en pintura y escultura, uno de orfebrería y otro de textiles, constituye la plantilla del taller de este año, que está trabajando desde el pasado mes de febrero y hasta el 3 de agosto, en el edificio del antiguo Seminario Menor San Juan de Ávila de la capital palentina.

La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, ha recordado durante una visita al taller que la Diputación mantiene un "firme compromiso con este programa", que cuenta este año con una dotación de 260.000 euros.

Se trata de una inversión que demuestra la "apuesta" por la conservación del patrimonio como elemento de desarrollo cultural y de dinamización del medio rural, ha sostenido.

Por su parte, el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, en su intervención, ha destacado la "buena sintonía" entre la institución provincial y el Obispado y "la agilidad y el criterio compartido" a la hora de seleccionar las piezas que se van a restaurar cada año y que incluyen tanto obras de primer nivel, como piezas relevantes por la devoción que les profesan en las diferentes parroquias y localidades.

El taller de restauración comenzó su andadura en 2014 y en sus doce ediciones se han restaurado 524 obras procedentes de 175 localidades.

Se trata de una iniciativa "pionera" que tiene como objetivo preservar el amplio y patrimonio artístico con el que cuenta la provincia de Palencia.