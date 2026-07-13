Del tardeo a TikTok: la UEMC reúne al sector del vino para analizar cómo conectar con los nuevos consumidores

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VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Del tardeo a TikTok. De las bodegas a las redes sociales. De las catas tradicionales a las experiencias compartidas. El vino afronta un profundo cambio generacional: los jóvenes consumen, se informan y se relacionan de forma diferente, obligando al sector vitivinícola a replantear cómo comunicar, conectar y construir nuevas experiencias.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) celebrará los días 15 y 16 de julio la XV edición de su Curso de Verano del Vino, titulado 'Nuevos jóvenes. Nuevos códigos. ¿Nuevo vino?', un encuentro que abrirá un debate sobre uno de los principales retos actuales del sector vitivinícola: entender cómo han cambiado los hábitos de ocio, las formas de informarse y las expectativas de las nuevas generaciones para seguir siendo relevante en el futuro.

El encuentro reunirá a bodegueros, sumilleres, periodistas especializados, responsables de comunicación, creadores de contenido y expertos en marketing, turismo y nuevas tecnologías para abordar cuestiones como la presencia del vino en redes sociales, la influencia del movimiento sober curious, la evolución de las experiencias de cata o la necesidad de adaptar los mensajes del sector a nuevos públicos.

La inauguración del Curso de Verano correrá a cargo del rector de la UEMC, David García López, el miércoles 15 de julio a las 10.45 horas. La primera sesión comenzará a las 11 horas con la mesa redonda 'Del tardeo al sober curious: cómo han cambiado los planes', centrada en las transformaciones sociales y culturales que están modificando las formas de ocio y consumo.

Participarán Santi Rivas, crítico, divulgador y una de las voces más influyentes del vino en España; Flor Bonet, gerente del Palacio de Canedo de Prada A Tope; Vicente Ortega, impulsor del encuentro Catarsis, que ha unido vino y música para atraer a cientos de jóvenes en Valladolid; y Pablo Parrilla, vicepresidente económico de la Confederación Española de Agencias de Viajes y director de Expansión de Pangea.

La mesa analizará cómo fenómenos como el auge de estilos de vida más saludables, las nuevas formas de viajar y socializar o el crecimiento del movimiento sober curious están modificando la relación de las nuevas generaciones con el alcohol y con productos tradicionalmente vinculados al ocio y la gastronomía.

LAS REDES SOCIALES

La comunicación será otro de los grandes ejes del Curso de Verano. La mesa 'La importancia del lenguaje: ¿Las redes sociales beben vino?' abordará, a partir de las 11.45 horas, el papel que tienen actualmente las plataformas digitales en la construcción de referentes culturales y hábitos de consumo.

Participarán Mónica Rosón 'La Cataora', sumiller profesional y una de las divulgadoras del vino más seguidas en redes sociales; Sofía Atienza, creadora de contenido y cofundadora del proyecto Lacrima Terrae; Ana Portela, directora de Comunicación de Bodegas José Pariente; y María Luisa Sánchez, directora de Vinoinfluencers World Awards.

Los participantes analizarán si el vino está logrando incorporarse a los nuevos lenguajes digitales y qué estrategias de comunicación pueden ayudar al sector a conectar con consumidores que descubren productos, experiencias y marcas a través de nuevos canales. Los expertos debatirán sobre cómo comunicar el vino a la Generación Z y a los nuevos consumidores digitales sin renunciar a la identidad del sector.

La primera jornada concluirá con la mesa 'La cata: una nueva forma de entender el vino', dedicada desde las 12.30 horas a explorar cómo las experiencias alrededor del vino pueden adaptarse a nuevos públicos y a formas diferentes de vivir la experiencia del vino. Intervendrán Juanma Terceño, Brand Manager del Grupo Arzuaga y Pazo de Rubianes; Lucía San José, de Bodegas Divina Proporción; y el periodista especializado Javier Pérez Andrés.

La sesión concluirá con una cata comentada y un aperitivo, como ejemplo de las nuevas formas de acercar el vino a consumidores que buscan experiencias más participativas, sociales y vinculadas al ocio

¿PROBLEMA DE IMAGEN?

La segunda jornada del Curso de Verano abordará otro de los grandes retos del sector: la percepción que tienen los jóvenes del vino y la necesidad de revisar los códigos con los que el sector se presenta ante los nuevos consumidores.

La mesa 'La percepción de los jóvenes y nuevos conceptos de bodegas y botellas: ¿Tiene el vino un problema de vibe?' reunirá, a partir de las 11.00 horas, a Ana Carazo, fundadora de Bodegas La Loba; Carlos González, director técnico de la Guía Peñín; y José Antonio Santiso, responsable de Bodegas Santiso González.

Los participantes debatirán sobre si el vino sigue siendo percibido por parte de los jóvenes como un producto excesivamente técnico, complejo o alejado de sus códigos culturales actuales, así como sobre la importancia del diseño, los formatos, la comunicación y las experiencias para acercarlo a nuevos públicos.

El programa continuará a las 11.45 horas con la mesa 'Empezar a crear comunidad: las bodegas que sí están conectando', en la que se compartirán experiencias de proyectos que han conseguido acercarse a nuevos consumidores a través del enoturismo, la gastronomía, la música, las redes sociales o nuevas estrategias de marca. Participarán Juan Príncipe, de Bodega César Príncipe; Teresa Sanz, de Bodega Severino Sanz; y Francisco Barona, uno de los elaboradores de referencia de la Ribera del Duero.

La última mesa redonda, 'El futuro del vino: tradición, IA y nuevos códigos', analizará desde las 12:30 horas cómo tecnologías como la inteligencia artificial, los formatos digitales, la creación de comunidades online o categorías emergentes como los vinos sin alcohol pueden transformar la forma de producir, comunicar y consumir vino. Participarán Javier Bermejo, creador de contenido de Descorchando en Bodegas; Juan Beda, cofundador de Eventival; y Beatriz Moro, presidenta de Win, la línea de vinos sin alcohol de Bodegas Familiares Matarromera.

La segunda jornada del Curso de Verano concluirá con la entrega del Premio Fundación UEMC 2026 'Toda una vida dedicada al mundo del vino' a José Peñín, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución al desarrollo, la divulgación y la proyección internacional del sector vitivinícola español.

El galardón recaerá en José Peñín (Santa Colomba de la Vega, León, 1943), creador de la Guía Peñín de los Vinos de España. Fue el primer periodista español en puntuar vinos y ha convertido su guía en una referencia para importadores, profesionales y aficionados al vino de todo el mundo.