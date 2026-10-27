La tasa de infecciones respiratorias agudas repunta y se sitúa por encima del umbral epidémico

Datos del informe Vigira. - JCYL

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) ha repuntado esta semana y se sitúa ya en los 572 casos por 100.000 habitantes, por encima del umbral epidémico, si bien en un nivel de intensidad bajo.

Según el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira), correspondiente a la semana del 19 al 25 de octubre, las urgencias y hospitalizaciones continúan en descenso.

Los patógenos más detectados en las muestras centinelas son los rinovirus/ enterovirus y coronavirus. La gripe, además, aparece de manera esporádica tanto en muestras centinelas como en hospitalarias y el subtipo más detectado es el AH1.