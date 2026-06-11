El Teatro Calderón de Valladolid apuesta por el "talento local" en su temporada 2026/27 - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Calderón de Valladolid ha presentado este jueves su programación para la próxima temporada 2026/2027, bajo el lema de "La suerte está echada", en un acto en el que la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento, Irene Carvajal, y el director del Teatro, José María Esbec, han hablado acerca de los eventos y los abonos, y han mostrado su apuesta por el "talento local".

Al respecto de esto, Carvajal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha descrito el Calderón como un "espacio icónico" de la ciudad, en el que todos los vallisoletanos han vivido "momentos de emoción", y por ello ha expuesto que en esta nueva temporada se aumentará la presencia del "tejido local que lleva el nombre de Valladolid por el mundo".

Asimismo, antes de la intervención de Esbec, la concejala ha anticipado que habrá numerosas recreaciones de la Generación del 27, en señal de conmemoración por los 100 años que cumplirá el próximo 2027, con una "mirada singular" a toda ella y, en concreto, al poeta vallisoletano Jorge Guillén.

Acto seguido, Esbec ha hecho un inciso para recordar al exdirector de la Seminci, José Luis Cienfuegos, antes de desglosar la programación en varias partes, entre las que se encuentran el Abono de Temporada, el Abono 7, las actuaciones en la Sala Principal fuera de los abonos, el ciclo de 'Alternativas' y la programación especial de Ferias.

En primer lugar, en el Abono de Temporada, que contará con doce espectáculos, el director ha destacado la presencia de siete montajes teatrales, dos propuestas de danza, una de circo, una ópera y una zarzuela.

Entre ellas figuran títulos como 'La Desconquista', de Ron Lalá; 'El caballero de Olmedo', de Lope de Vega e interpretada por la Compañía Nacional de Teatro Clásico; 'Yerma', de Federico García Lorca e interpretada por el Teatro Español; la ópera 'Madama Butterfly' o la zarzuela 'La verbena de la Paloma'. Además, incluirá el estreno absoluto de 'Otelo', una coproducción del Teatro Calderón y Teatro Corsario de la obra de William Shakespeare.

Los usuarios que contaran con el Abono de Temporada de la 2025/26 podrán renovarlo del 29 de junio al 14 de julio en taquillas, por internet o por domiciliación bancaria, mientras que las altas podrán realizarse del 22 de julio al 11 de septiembre.

Por su lado, el Abono 7 apostará por una "extensa participación de artistas contemporáneos" y la inclusión de dos estrenos nacionales, con propuestas de teatro, danza y performance, con especial atención a la actualidad artística y a la conmemoración de la Generación del 27, como ya había señalado Irene Carvajal.

Los dos estrenos nacionales que incluirá el programa serán 'Crematorio', una adaptación de la novela de Rafael Chirbes, y 'Verbena, imprenta y café', una coproducción del Teatro Calderón inspirada en "el espíritu colectivo de los autores del 27".

Las renovaciones del Abono 7, por su parte, podrán realizarse del al 17 de julio, en taquilla y por internet, y las personas que quieran adquirirlo podrán hacerlo del 21 de julio al 15 de septiembre.

Fuera de los abonos, la Sala Principal acogerá espectáculos como 'Dulcinea', protagonizado por Paloma San Basilio; el musical 'El tiempo entre costuras'; la adaptación teatral de 'El club de los poetas muertos' o las representaciones del Ballet de Kiev, entre otras propuestas.

Asimismo, el ciclo 'Alternativas' volverá a abrir espacios para formatos escénicos "no convencionales", con siete montajes en la Sala Delibes y uno en el Cementerio del Carmen, que será la obra 'Cuerpos Celestes', una idea y creación de El Conde de Torrefiel, con texto de Tanya Beyeler y Pablo Gisbert. La programación del ciclo concluirá con el estreno absoluto de 'Leonora', con texto y dirección de Alberto Conejero.

En último lugar, la programación especial de Ferias estará protagonizada por 'La historia interminable, el musical', una superproducción familiar inspirada en la novela de Michael Ende que podrá verse entre el 4 y el 20 de septiembre, de manera simultánea a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. El espectáculo tendrá un precio de 29 a 69 euros y las entradas ya están a la venta tanto en taquilla como a través de la página www.tcalderon.com.

El Teatro Calderón ha indicado, asimismo, que en la temporada 2025/2026 finalizada se han realizado 292 representaciones propias, 32 más que la temporada pasada, a las que hay que añadir Seminci, eventos de otras entidades y promotores, entre otras.

Asimismo, los abonados han aumentado de los 1931 a 2080 en la presente temporada, un incremento de 149 abonos, y el número de localidades vendidas ha llegado a un total de 115.000.